В казанском Дворце водных видов спорта обновили прыжковое оборудование

В казанском Дворце водных видов спорта установили новое оборудование для прыжков в воду, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Закупленные еще к летней Универсиаде 2013 года трамплины были заменены на новые установки, а также дополнительно укомплектованы трамплины 1 м и 3 м. Кроме того, приобретены тумбы для прыжков в воду.

Второй специализированный зал для занятий по прыжкам в воду был оснащен спортивными батутами, акробатическими дорожками и мягкими кубами для приземления.

Обновленное прыжковое оборудование и инвентарь соответствует всем международным стандартам и требованиям FINA.