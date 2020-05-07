Кормление ягнят, дуэт с чихуа-хуа, волонтерская работа: что выкладывают в «Инстаграм» татарские звезды

Фото: скриншот видео

Салават: деревенская идиллия

Мэтр татарской эстрады Салават Фатхутдинов самоизолировался в загородном доме. В перерыве между рекламой сетей ювелирных магазинов и встречами с белочками Салават Закиевич занимается полноценным сельскохозяйственным животноводством. Он хвалится гигантскими размерами своих индюшек, говорит, что карантин пошел птицам на пользу. В его видеоролике зафиксировано также увлекательное кормление овец и поиск яиц в стоге сена.

Салават-абый выглядит как заправский деревенский житель: в трогательных галошах и смешной шапке, сдвинутой на затылок. И похоже, такая жизнь ему страшно нравится. Или, по меньшей мере, очень идет.

Дина Гарипова: полторы секунды в общем ролике и «Каз канаты»

Дина Гарипова ведет свой Инстаграм регулярно, но фокусируется в основном на искусстве. Так, например, она собирает комментарии под роликом из фильма «Зулейха открывает глаза» на песню «Каз канаты». И это не просто инстамарафон, а выяснение зрительского мнения: если наберется 1000 комментариев, то Дина запишет полную студийную версию одной из культовых песен татарского народа.

А сегодня в аккаунте певицы появился сводный ролик звезд российской эстрады, в котором они поют песню в поддержку всех, кто сейчас работает: врачей, курьеров, педагогов, соцработников, продавцов, пожарников и других представителей жизненно важных профессий. Здесь и Лепс, и Стас Михайлов, и Орбакайте, и Басков, и даже Наташа Королева — редакция «Реального времени» насчитала не менее трех десятков селебрити. Пытливый взор внимательного зрителя ближе к концу ролика может увидеть и Дину Гарипову — кадр длится около секунды (хронометраж для фанатов: смотрим на 2:39!), а соло — чуть подольше. Ролик получился трогательный.

Аида Гарифуллина: готовит аджапсандал и поет с чихуахуа

Оперная дива Аида Гарифуллина карантин проводит в квартире вместе с мамой. Ее инстаграм очень теплый и домашний: певица много времени проводит на кухне (не забывая при этом рекламировать бытовую технику на примере приготовления аджапсандала), вспоминает былые гастроли на самых лучших сценах мира, гуляет на природе. На днях она записала ролик, на котором поет «Надежду» в честь врачей под аккомпанемент мамы. Но даже мама и песня Пахмутовой меркнут перед сегодняшним роликом.

Сегодня великая певица взорвала Инстаграм своим дуэтом... с чихуахуа Жоли. Аида Гарифуллина показала двух своих песиков — чихуахуа Жоли и шпица Мими, зрелище получилось очень милое и доброе. На наш взгляд, оперная дива показывает отличный пример здорового юмора в Инстаграме.





Эльмира Калимуллина: мечты о путешествиях и репетиция помпезного выхода из самоизоляции

Эльмира Калимуллина откровенно признается о том, что хочет путешествовать, скучает по самолетам и мечтает по морю. Поэтому в ее Инстаграме в последнее время часто появляются фотографии и видеоролики из путешествий (разумеется, под пение героини). Еще она публикует ссылки на благотворительные фонды (сама помогает фонду «Дети-бабочки»), показывает свои новые песни. А на днях изящно пошутила, опубликовав ролик о том, как будет обставлен ее выход из самоизоляции.

Фирдус Тямаев: волонтерская работа

Фирдус Тямаев тоже практически каждый день публикует посты. Он тоже вполне открыто показывает свой быт в Инстаграм, особенно гордится детьми, которые становятся героями чуть ли не каждого второго его ролика (разумеется, в сопровождении блистательного папы). Вчера звезда татарской эстрады показал, как работает волонтером в рамках республиканской акции «Помощь рядом» («Ярдәм янәшә!»). Старт этой благотворительной программе дал Рустам Минниханов, к нему в том числе и обращается Тямаев в своем Инстаграме: дескать, смотрите, Рустам Нургалеевич, мы всегда готовы!

Людмила Губаева