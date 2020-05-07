Ведущая газета Сингапура отказалась публиковать статью российского посла в честь 75-летия Победы

Ведущая англоязычная газета Сингапура The Straits Times отказалась опубликовать статью российского посла Андрея Татаринова, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам представителя посольства, «подготовленный материал в The Straits Times назвали сильным пропагандистским посылом».

В посольстве уточнили, что в редакции газеты предложили сократить статью наполовину, а также убрать из материала историческое содержание, касающееся Великой Отечественной войны. Однако и отредактированный вариант статьи редакцию не устроил, пишет ТАСС.

В статье российского посла, в частности, рассказывается о значении Дня Победы не только для России, но и для всех участников войны. Автор статьи вспоминает число жертв как среди военнослужащих, так и среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, а также подчеркивает ведущую роль Советского Союза в разгроме фашизма.