Одиноким предоставляется соцработник: как Татарстан заботится о своих ветеранах

За 12 лет в Татарстане жильем обеспечили 19 тысяч ветеранов и участников войны

Социальная поддержка ветеранов войны, тружеников тыла, вдов участников войны, бывших узников — всего их на территории Татарстана 31 376 человек — осуществляется из федерального бюджета, рассказала сегодня во время брифинга министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. На единовременные выплаты из государственной казны в этом году выделили 5,5 млн рублей. Напомним, от федерального правительства участники войны получили по 75 тысяч, а труженики тыла — по 50 тысяч рублей. При этом из бюджета республики участникам войны и труженикам тыла дополнительно по решению Рустама Минниханова направили по 25 тысяч и 5 тысяч рублей, соответственно.

Ветеранам предоставляют 50%-ные скидки при оплате ЖКУ — на это направили в 2020 году 280 млн рублей.



Пожилым людям делают бесплатное слухо- и зубопротезирование.



С 2008 года жилье предоставили более 19 тысячам ветеранов — на это потратили из федерального бюджета более 20 млрд рублей.



За 7 лет отремонтировали дома и квартиры более чем 1,5 тыс. участников войны. В этом году приведут в порядок 77 жилых помещений — в связи с коронавирусом работы перенесли на более поздние сроки.



20% из тех, кого обслуживают на дому соцработники республики, — ветераны войны. Более 2 тысяч человек из этой категории живут в одиночестве, социальные услуги им предоставляются бесплатно.

В домах-интернатах в Татарстане живут 97 ветеранов войны, 88 тружеников тыла, пять вдов, один житель блокадного Ленинграда.

В больнице можно ухаживать за пожилым родственником

В период самоизоляции ветераны войны не стали исключением — медики приостановили их плановый прием в поликлиниках и больницах, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

— Но ветераны — в зоне особого внимания. Участковые ежедневно обзванивают их и узнают о самочувствии. При этом к 1 марта поликлиники и 117 медсестринских бригад успели осмотреть по плану почти всех ветеранов — 31 тысячу человек. Они привлекали к этой работе муниципальных депутатов, — уточнил Абашев.

В Татарстане развивают гериатрическую службу, пациентами которой и становятся участники войны, труженики тыла, их вдовы.

В 26 районах ранее открыли 47 гериатрических кабинетов, сегодня в Тюлячинском районе открылся 48-й по счету.



Минздрав РТ планирует в этом году открыть такие кабинеты в каждом муниципалитете.



Кроме того, в стационарах работают гериатрические койки, на сегодня там помощь получили более 2,5 тыс. пожилых людей.

Круглогодично в Казани и Набережных Челнах работают два госпиталя ветеранов войн на 454 койки, в течение года там лечатся более 1,5 тыс. человек.



В Татарстане практикуют семейную госпитализацию: открыто 489 палат на 906 койко-мест. В таких условиях за пожилым человеком может ухаживать его родственник.



259 медработников в Татарстане работали во время войны в эвакогоспиталях. Для них ко Дню Победы подготовили подарки.

Екатерина Аблаева