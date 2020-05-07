Прокуратура Татарстана прокомментировала новость о том, что два алабая разорвали овчарку

Прокуратура РТ прокомментировала новость о том, что в селе Усады Лаишевского района РТ два алабая разорвали овчарку на глазах у 13-летней девочки. Как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, хозяин собак предварительно установлен. Выяснилось, что инцидент произошел 8 апреля. Прокуратура Лаишевского района проводит проверку.

Ранее сообщалось, что владелец алабаев — 35-летний местный житель — несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Хозяин выпустил погулять животных по поселку, и те пришли к участку соседа. Овчарка по кличке Шон стала защищать 13-летнюю дочку хозяина, которая играла во дворе, и в этот момент алабаи схватили пса за морду и вытащили из-под забора на дорогу, после чего начали рвать собаку.

Пострадавшее животное ветеринары спасти не смогли, собака умерла спустя 2 часа.