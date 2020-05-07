В Казани еще одного ветерана поздравили концертом под окнами

В Казани агитбригада поздравила ветерана Великой Отечественной войны, устроив концерт в его дворе. Видео опубликовал в Instagram казанский фотограф Рамиль Гарипов.

На кадрах можно увидеть, что представление привлекло внимание жильцов двора, наблюдавших за мероприятием со стороны.

Напомним, что в режиме самоизоляции одним из способов поздравить ветеранов с Днем Победы стали выезды агитбригад. Они исполняют песни военных лет, чтобы чествовать бойцов Красной армии, участвовавших в освобождении мира от фашизма. Росгвардия также решила проводить акцию «Парад у дома ветерана».

«Реальное время» подробно описало, как 9 Мая будет праздноваться в условиях карантинных мер.