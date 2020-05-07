В Камских Полянах скончался последний в поселке ветеран Великой Отечественной войны

В поселке Камские Поляны Нижнекамского района на 96-м году жизни скончался последний в районе ветеран Великой Отечественной войны Демьян Кобяков, сообщает НТР. Похороны состоятся в пятницу в 10 часов утра.

Кобяков родился 14 ноября 1924 года на хуторе Слободка Татьянинского сельского совета Башкирской АССР. На войну был призван Ишимбайским районным военным комиссариатом. Первый бой принял на Курской дуге под Прохоровкой. С Курской дуги до самой Победы воевал ефрейтором 21-го отдельного противотанкового фугасноогнеметного Трансильванского батальона Первого Украинского фронта.

23 марта 1944 года в районе села Требецкауць (Румыния) ефрейтору Кобякову было дано задание выдвинуться к переднему краю обороны немцев, чтобы уничтожить пулеметную точку. Выполняя задачу, ефрейтор подполз на расстояние 15-20 метров и забросал гранатами пулеметную точку, выведя из строя пулемет.

Ветеран привел раненого немца, который дал ценные сведения о расположении огневых средств противника, за что был награжден «Орденом Славы III степени».

Победу встретил на Австро-Венгерской границе. После войны служил в Калининградской области под Черняховском. Демобилизован был в 1946 году.

Демьян Кобяков имеет награды медалью Жукова, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», орден Отечественной войны, медаль «За освоение целинных земель».