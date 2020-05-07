Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении.
О состоянии Федуна не сообщается.
В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19. Суточный прирост составил 6,8%.
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