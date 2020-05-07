Новости общества

13:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

12:18, 07.05.2020
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Фото: wikipedia.org

Вице-президент ЛУКОЙЛа, владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

«У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении.

О состоянии Федуна не сообщается.

В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19. Суточный прирост составил 6,8%.

ОбществоСпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров