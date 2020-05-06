Умершего от COVID-1 челнинского врача включили в общероссийский список памяти

Заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрия Смородинова, умершего от COVID-19, добавили в общероссийский список памяти.

Это список, в котором содержатся имена медработников, погибших во время исполнения своих служебных обязанностей в период пандемии коронавируса.

Смородинов находится на 92 месте списка. По данным на 6 мая, в нем содержатся 113 имен и фамилий умерших врачей. Самому старшему специалисту, ставшему жертвой коронавируса, был 81 год, а самому молодому — 30 лет.

