Путин подписал указ о предоставлении медикам, борющихся с COVID-19, страховых выплат

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, согласно указу, в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 млн рублей.

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи и работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.

Ранее депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев направил президенту республики Рустаму Минниханову предложение ввести дополнительные региональные выплаты для медиков.

