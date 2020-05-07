Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +27 градусов
В четверг, 7 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в западных районах, небольшой дождь
Ветер юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от +22°С до +27°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах прогнозируется +23—26°С.
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