Приставы в Челнах закрыли две сауны

В Набережных Челнах приставы приостановили деятельность саун «Жара» и «Звезда».

Работа заведений приостановлена до принятия судом решения по существу искового заявления.

Как отметили в пресс-службе УФССП по РТ, если владельцы саун вновь незаконно возобновят работу, будет предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что всего с 27 марта судебные приставы Татарстана приостановили работу более 60 объектов. Среди них заведения общепита, кальянные, магазины, детские сады, театр, салон красоты, парикмахерская, сауны и бани, гостиница и автосалон.

