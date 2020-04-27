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С конца марта в Татарстане закрыли более 60 заведений общепита, кальянных и магазинов

15:15, 27.04.2020
С конца марта в Татарстане закрыли более 60 заведений общепита, кальянных и магазинов
Фото: realnoevremya.ru

Всего с 27 марта судебные приставы Татарстана приостановили работу более 60 объектов. Среди них заведения общепита, кальянные, магазины, детские сады, театр, салон красоты, парикмахерская, сауны и бани, гостиница и автосалон.

Последними в Татарстане на данный момент закрыли сауны «Римские термы», сауны «Сакура» и банный комплекс «Куршавель», расположенный в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

Ранее в казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях.

Общество Татарстан
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