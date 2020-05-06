Михаил Мурашко объяснил, почему текущий прирост заболевших не является плато

Говорить о том, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19, нельзя, так как постоянно идет прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост (заболевших) идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — цитирует министра «Интерфакс».

По его словам, в каждом регионе страны эпидпроцесс развивается по-разному, поэтому плато может наступить не одновременно. Мурашко подчеркнул, что пока считает преждевременными разговоры о выходе на плато, и предположил, что на сегодняшнем совещании президент затронет вопрос минимизации экономического ущерба от пандемии.

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, общее число инфицированных в стране выросло до 165 929. В Татарстане за весь период эпидемии заразились 1 310 человек.