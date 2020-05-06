«Казаньоргсинтез» высадит более 900 деревьев

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Во время компенсационной посадки деревьев в столице Татарстана ПАО «Казаньоргсинтез» высадит более 900 деревьев. Несколько районов Казани озеленят саженцами березы, липы, сосны и тополя.

За годы проведения акции «Зеленый рекорд» «Казаньоргсинтез» высадил более 6 тысяч деревьев. Обычно работы по озеленению проводятся в рамках субботников, в которых активное участие принимают сотрудники различных подразделений предприятия. В связи с тем, что в этом году массовые мероприятия пришлось отменить или перенести из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции, посадкой деревьев занимаются только хозяйственный цех ПАО «Казаньоргсинтез» и подрядные организации.

Работы выполняются с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Рабочие снабжены индивидуальными средствами защиты.