МФЦ Татарстана начали выдавать разрешения на продажу квартиры, принадлежащей ребенку

Сегодня МФЦ Казани начали принимать документы на получение предварительного разрешения органов опеки на отчуждение недвижимости, находящейся в собственности несовершеннолетних детей. Услуга бесплатная.

Обычно такое разрешение требуется при сделке купли-продажи квартиры, принадлежащей ребенку полностью или частично. В ГБУ «МФЦ» пояснили «Реальному времени», что за разрешением должны обратиться оба родителя, за исключением случаев, когда один из них умер, либо лишен родительских прав, либо находится в розыске. Если у родителей и ребенка разные фамилии, надо документально подтвердить материнство или отцовство. А если ребенку больше 14 лет, то и он также должен написать заявление.

К заявлению прикладываются документы о правах, характеристиках продаваемого и приобретаемого взамен объекта недвижимости. Подать заявление на получение разрешения, можно в любой казанский офис «Мои документы», независимо от места проживания ребенка, а вот выдадут его только в райадминистрации по месту регистрации несовершеннолетнего. Срок рассмотрения документов через МФЦ — 16 рабочих дней.

Напомним, с 13 апреля, после двухнедельного перерыва, в Татарстане возобновили работу многофункциональные центры, но работают они теперь только по предварительной записи и предоставляют только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Как именно это происходит — в фоторепортаже «Реального времени».