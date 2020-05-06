Мэр Нижнего Новгорода официально покинул пост
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов официально покинул пост. Депутаты городской думы проголосовали за его досрочную отставку.
Официально подтверждена и причина прекращения полномочий: Панов переходит в «Росатом», передает ТАСС.
«39 голосов за, против — один, один воздержавшийся. Уважаемые коллеги, решение принято», — цитирует агентство председателя гордумы Дмитрия Барыкина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил: «Мне печально принимать участие в сегодняшнем заседании, с другой стороны, есть элемент глубокого внутреннего удовлетворения».
Накануне стало известно, что Панов намерен оставить кресло мэра Нижнего Новгорода.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым