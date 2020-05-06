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Мэр Нижнего Новгорода официально покинул пост

12:38, 06.05.2020

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов официально покинул пост. Депутаты городской думы проголосовали за его досрочную отставку.

Официально подтверждена и причина прекращения полномочий: Панов переходит в «Росатом», передает ТАСС.

«39 голосов за, против — один, один воздержавшийся. Уважаемые коллеги, решение принято», — цитирует агентство председателя гордумы Дмитрия Барыкина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил: «Мне печально принимать участие в сегодняшнем заседании, с другой стороны, есть элемент глубокого внутреннего удовлетворения».

Накануне стало известно, что Панов намерен оставить кресло мэра Нижнего Новгорода.

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