В Казани сгорела автобетономешалка
Минувшей ночью в Казани загорелась автобетономешалка.
Сообщение о возгорании поступило в 2.55 на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что Авиастроительном районе Казани горит автобетоносмеситель КАМАЗ.
Пожарные были на месте через три минуты. Огонь полыхал в кабине грузовика. Возгорание потушили быстро, площадь пожара составила 3 квадратных метра. В машине полностью сгорели двигательный отсек и кабина.ПроисшествияАвто Татарстан
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