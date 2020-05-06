Новости происшествий

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани сгорела автобетономешалка

10:05, 06.05.2020
В Казани сгорела автобетономешалка
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Минувшей ночью в Казани загорелась автобетономешалка.

Сообщение о возгорании поступило в 2.55 на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что Авиастроительном районе Казани горит автобетоносмеситель КАМАЗ.

Пожарные были на месте через три минуты. Огонь полыхал в кабине грузовика. Возгорание потушили быстро, площадь пожара составила 3 квадратных метра. В машине полностью сгорели двигательный отсек и кабина.

ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров