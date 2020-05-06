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В Татарстане воздух прогреется до +26°С

05:27, 06.05.2020
В Татарстане воздух прогреется до +26°С
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 6 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики не предсказывают существенных осадков.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха в республике составит от +21°С до +26°С. В Казани столбики термометров покажут 22—24 градуса тепла. В Набережных Челнах прогнозируется от +23°С до +25°С.

Общество Татарстан
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