Предпринимателя из Альметьевска оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за нарушения карантина

Фото: Ринат Назметдинов

Предпринимательницу из Альметьевска оштрафовали на 30 тысяч рублей за открытие магазина трикотажа во время эпидемии коронавируса. Во время очередного рейда полицейские обнаружили торговую точку на улице Радищева, ведущую активную торговлю — на момент визита правоохранителей двери в магазин были открыты, магазин был доступен любому покупателю, сообщает татарстанский оперштаб.

На бизнесвумен составили административный протокол за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Альметьевский городской суд признал женщину виновной и оштрафовал.