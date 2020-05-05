Казанец рассказал о бунте пассажиров на вывозном рейсе из Турции

Фото: пресс-служба казанского аэропорта

На эвакуационном рейсе Анталья — Казань, на котором борт совершил посадку в казанский аэропорт 21 апреля в 17:45 по Москве, возникали недопонимания между пассажирами и встречающими их сотрудниками Роспотребнадзора и полицией. Часть вернувшихся в Россию пассажиров не захотела проходить обязательный двухнедельный карантин в обсервации — казанском санатории «Васильевский», а выразила желание самоизолироваться дома, из-за чего возник «бунт». Об этом Никита Поваров рассказал «Реальному времени».

По словам молодого человека, в то время пока шла выгрузка пассажиров (их выпускали с борта по 12 человек, обрабатывая дезинфектором), их багаж уже загружался в автобусы и отдельно от них ехал в санаторий без каких-то предупреждений и согласий. До самого конца пассажиры и не подозревали, что проходить карантин будут не дома, а в обсервации. А когда рейс был выгружен, возникло еще большее недопонимание.

«По прилету, когда мы уже сели, нам раздали бумаги, официальные документы на подпись, в них было четко и ясно прописано: «я буду проходить обсервацию по месту проживания». Там была строчка о том, что ты будешь проходить самоизоляцию по фактическому месту проживания. Мы все обрадовались — подумали, что нас отпускают по домам и все хорошо. И все указали фактическое место проживания. Бумаги были уже подписаны другой стороной, и стояла печать, то есть они уже являлись полноценным документом. Но, когда я выходил из самолета, все уже заговорили о том, что нас отправляют в санаторий…

Люди не хотели ехать на карантин в Васильево, и на этом фоне у нас возник некий бунт: из-за того, что у нас стали забирать эти листочки для того, чтобы переделать. Понятное дело, что их уже никто не отдавал, потому что все хотели домой, — рассказал Никита Поваров. — Как только мы вышли из самолета, стали образовываться группы людей: тех, кто за то, чтобы уехать домой, по месту проживания, как и написано в бланке, и тех, кто за то, чтобы уехать в санаторий в Васильево. Нас таких, кто «за дом», осталось человек 25—30, было много детей, были взрослые. Пытались решить эту проблему, порядка трех-четырех часов мы сидели в аэропорту — нас и выпустить не могут, и сказать ничего тоже не могут».

В итоге, по словам собеседника «Реального времени», туристы все же согласились поехать в обсервацию — в санаторий «Васильевский», где их расселили в одиночные боксы. Выспавшись после долгой и трудной дороги, в итоге большинство остались благодарны персоналу за все, что было для них сделано. Сегодня, 5 мая, у туристов, вывезенных из Турции, заканчивается двухнедельный карантин — все они в ближайшее время будут отпущены по домам, промежуточные тесты на коронавирус у пассажиров рейса Анталья — Казань, по данным оперштаба, были отрицательными.

Интервью с Никитой Поваровым об условиях содержания в казанском обсерваторе, странных правилах и большой благодарности несостоявшихся туристов всему персоналу санатория и бортовой команде вывозного рейса читайте в ближайшие дни на сайте «Реального времени».