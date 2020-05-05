Жителей Татарстана эвакуируют из США в Россию рейсом Лос-Анджелес-Москва

Фото: пресс-служба казанского аэропорта

Несколько часов назад из аэропорта Лос-Анджелеса вылетел эвакуационный российский борт «Аэрофлота», на борту которого находится 298 россиян: жители 18 регионов страны, в том числе Татарстана, Севастополя и Санкт-Петербурга, оставшиеся в изоляции в чужой стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на официальной странице посольства в Facebook.

Из-за того, что с 2018 года российские консульства по требованию американских властей были закрыты на территории западного побережья Америки, организовать вывоз россиян было непростой задачей, все вопросы приходилось разрешать дистанционно, рассказал Антонов. Тем не менее дипмиссии удалось «собрать» граждан России из самых отдаленных штатов в Лос-Анджелесе для централизованной эвакуации. Так, среди пассажиров рейса — 12 россиян с отдаленных тихоокеанских островов (Гуам и Гавайи).

На борту сейчас также находится 49 человек из «гуманитарного списка» — соотечественники, проходившие в США лечение и реабилитацию, пожилые люди и 11 младенцев, сообщил посол.

Сколько на борту самолета жителей Татарстана, пока неизвестно, как и подробности возвращения их на территорию республики, а также прохождения ими карантина либо обсервации. Мы будем следить за ситуацией.