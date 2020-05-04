Миндортранс Татарстана отчитался о ходе строительства Большого Казанского кольца

Министерство дорожного хозяйства и транспорта РТ рассказало, как идет строительство второго этапа Большого Казанского кольца. Активно ведутся работы по возведению моста через Монастырскую протоку.

Продолжаются земляные работы. Вывезены 12710 куб. м непригодного грунта и мусора, завезены 3100 тонн инертных материалов, сообщает пресс-служба министерства.

Продолжено переустройство и укладка инженерных сетей, в том числе близ троллейбусного депо.

Ввод первого подэтапа строительства протяженностью 700 м запланирован в 2020 году, второго подэтапа протяженностью 522 м — в 2021 году.

Накануне Миндортранс РТ показал, что вдоль БКК уже высаживаются деревья. Идет и строительство трамвайных линий.