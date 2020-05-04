В Татарстане подтверждены еще 86 случаев заражения новым коронавирусом

Фото: Максим Платонов

По данным татарстанского оперштаба на утро 4 мая, в Казани выявлены еще 86 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых только 2 — завозные. Остальные 84 человека инфицировались от контакта с больными.

Таким образом всего (за весь период эпидемии) в республике обнаружили 1117 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше 60% новых заразившихся, 50 случаев, зарегистрировано в возрастной категории от 30 до 30 лет. Наибольшее число заразившихся выявлено в Казани — 42 человека.

Всего в России за последние сутки лабораторно подтвердили еще 10 тысяч 581 инфицированного новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных превысило 145 тысяч человек.