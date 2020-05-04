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В Татарстане подтверждены еще 86 случаев заражения новым коронавирусом

11:13, 04.05.2020 1
В Татарстане подтверждены еще 86 случаев заражения новым коронавирусом
Фото: Максим Платонов

По данным татарстанского оперштаба на утро 4 мая, в Казани выявлены еще 86 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых только 2 — завозные. Остальные 84 человека инфицировались от контакта с больными.

Таким образом всего (за весь период эпидемии) в республике обнаружили 1117 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше 60% новых заразившихся, 50 случаев, зарегистрировано в возрастной категории от 30 до 30 лет. Наибольшее число заразившихся выявлено в Казани — 42 человека.

Всего в России за последние сутки лабораторно подтвердили еще 10 тысяч 581 инфицированного новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных превысило 145 тысяч человек.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    плато Memento mori приближается.
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