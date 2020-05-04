Видео: в день рождения «Рубин» пожелал Слуцкому зеленый Ламборджини и сад в Голландии
Игроки «Рубина» поздравили главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения оригинальным роликом — оно опубликовано в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».
Некоторые из футболистов не упустили случая подколоть тренера — так, Дмитрий Тарасов, качаясь в кресле (особенность Слуцкого во время матчей), съел бургер и запил его газировкой, несколько игроков назвали специалиста «братом» (это слово Слуцкий запретил в «Рубине»), а некий Камиль (судя по всему, речь идет об игроке «Рубина» Камиле Закирове, которого клуб отдал в аренду) поздравил Слуцкого песней Владимира Кузьмина «Верни меня».
4 мая Леониду Слуцкому исполнилось 49 лет — до прихода в «Рубин» он работал в клубах «Олимпия» (Волгоград), «Уралан» (Элиста), «Москва», «Крылья Советов» (Самара), ЦСКА (Москва), «Халл Сити» (Англия), «Витесс» (Нидерланды), а также в сборной России.Спорт Татарстан
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