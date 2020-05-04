Исламский фонд «Ярдэм» выложил социальный ролик — призыв пожертвовать на ланч-боксы нуждающимся
Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» в официальном аккаунте Instagram опубликовал социальный ролик, призывающий присоединиться к социальной акции «Дорога жизни», пожертвовав любую сумму либо став волонтером проекта.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Откройте в себе суперсилу… Иногда для того, чтобы сделать добро, не нужно прикладывать слишком много усилий, достаточно лишь быть внимательным и отзывчивым. Доброта и любовь — вот что нужно каждому на нашей планете. Это лечит от самых страшных болезней, спасает в самых диких условиях и, главное, наполняет нашу жизнь смыслом и счастьем. Попробуйте сделать доброе дело, и вы почувствуете удовольствие от сделанного… Цель акции фонда «Ярдэм» «Дорога жизни» — помочь нуждающимся. Станьте соучастником добрых дел! Принять участие в акции «Дорога жизни» — может любой желающий. Телефон горячей линии : +79600480778.( привязан к карте Сбербанка) Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288 ФИО: Илдар Рафкатович Б. Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»: НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530 БИК 049205603 р/с 40703810562000000971 к/с 30101810600000000603 в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк. Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих». Активная ссылка на сайт акции — в шапке профиля @fond_yardem. #фондярдэм #дорогажизни #сидимдома #ярдэм #помощь #помощьрядом #коронавирус #благотворительность #волонтер #волонтёрство #накормиближнего #казань #ифтар #рамазан2020 #рамазан #рамадан #ураза #пост
С апреля волонтеры фонда закупают продуты и развозят ланч-боксы с горячей едой нуждающимся казанцам. За месяц работы такую помощь получили свыше 28 тысяч инвалидов, одиноких пенсионеров, малоимущих, матерей с детьми-инвалидами и иностранных студентов, оставшихся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым