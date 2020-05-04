Хуснуллин считает, что льготная ипотека выгодна россиянам: «Эти 6,5% снивелируются»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уверен, что программа льготной ипотеки 6,5% годовых подстегнет рынок новостроек. Низкая ипотечная ставка приведет к тому, что покупатель, по сути, берет рассрочку.

«Вы знаете, люди у нас хорошо считают. Ты на 20 лет можешь взять кредит сегодня под 6,5%, эти 6,5% точно совершенно снивелируются. Это для людей очень выгодно», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство.

