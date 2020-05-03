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Из Якутии начали вывозить башкирских вахтовиков

21:23, 03.05.2020
Из Якутии начали вывозить башкирских вахтовиков
Фото: @radiyhabirov

Из Якутии начали вывозить башкирских вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Самолет с 200 вахтовиками прибыл в Магнитогорск, откуда на автобусах их забрали домой.

«Мы первые вывезли из Якутии первых 200 наших вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Там начинала складываться непростая ситуация, и нужно было срочно забрать их домой. Велика вероятность, что среди них есть инфицированные COVID-19», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров у себя на странице.

Хабиров отметил, что домой заберут всех жителей Башкортостана — еще около 1 600 человек. Всем им придется быть на строжайшей изоляции.

Общество Башкортостан
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