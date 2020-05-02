Казанская публика поразила известного стендап-комика своим патриотизмом

Стендап-комик Сергей Орлов поразился патриотизмом казанской публики, которая не стала аплодировать на слова, что надо уезжать из Казани.

«Супер, просто супер! Вы первый город, где нет аплодиспентов на этом вопросе. Это потрясающий город, вам очень повезло, и я рад, что вы это понимаете. И я рад, что вы хотите здесь остаться, потому что это действительно потрясающий город», — сказал Орлов.

Комик рассказал, что сам он из такого далекого города, что со стаканчиком кофе он чувствовал себя в фильме «Дьявол носит Prada».

«Знаете, в чем прикол? У вас деньги пилят, но хотя бы строят. Вот это дерево, кукольный театр, Кул-Шариф — это очень красиво. А в некоторых городах (показывает пальцем) «вот здесь будет центр — и все», — заключил комик.