«Татнефть» объяснила падение добычи нефти в апреле

«Татнефть» начала сокращать добычу нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, заявили в компании.

Такие действия позволят «нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть», заявили ТАСС в «Татнефти».

Однако в компании заметили, что с учетом значительного фонда скважин, существенной ресурсной базы, опыта и технологий управления запасами сокращение добычи не приведет к снижению потенциала по росту в будущем. Также представитель «Татнефти» подчеркнул, что компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях.