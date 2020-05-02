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«Татнефть» объяснила падение добычи нефти в апреле

16:27, 02.05.2020
«Татнефть» объяснила падение добычи нефти в апреле
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» начала сокращать добычу нефти в апреле, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+, заявили в компании.

Такие действия позволят «нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть», заявили ТАСС в «Татнефти».

Однако в компании заметили, что с учетом значительного фонда скважин, существенной ресурсной базы, опыта и технологий управления запасами сокращение добычи не приведет к снижению потенциала по росту в будущем. Также представитель «Татнефти» подчеркнул, что компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях.

ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан
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