Исследование: россияне после снятия ограничений планируют прогуляться по городу

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планирует прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей, следует из опроса, проведенного командой стопкоронавирус.рф.

Так, 29-42% респондентов планируют погулять по городу, 25-26% рассказали, что в первую очередь обнимут родных и близких.

«От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% — пойти в ресторан или кафе», — говорится в итогах опроса.

Еще 5% опрошенных отправятся в кино, театр или музей. «Еще 3-4% хотят нарядиться и пойти «в люди», а от 2% до 5% — посетить салон красоты», — передает ТАСС результаты опроса.