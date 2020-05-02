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В Татарстан прилетят туристы из Германии и Казахстана

15:10, 02.05.2020
В Татарстан прилетят туристы из Германии и Казахстана
Фото: tatarstan.ru

В Татарстан прилетят еще два рейса с туристами из Германии и Казахстана.

Ориентировочно в республику прибудут 170 человек, рассказала на республиканском совещании руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Завтра планируем забрать из Уфы наших жителей, прибывших из Таиланда», — рассказала Патяшина.

За неделю в санатории «Васильевский» разместили 210 человек, прибывших из ОАЭ, Таиланда, Индонезии, Грузии. Результаты тестирования у всех отрицательные. Сейчас в обсерваторе остается 194 человека, из них 158 — жители республики, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в конце апреля обсервацию в санатории «Ливадия» покинули туристы, вернувшиеся из Таиланда.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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