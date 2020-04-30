Обсервацию в санатории «Ливадия» в РТ покинули туристы, вернувшиеся из Таиланда

Сегодня завершился карантин для вернувшихся из Бангкока российских туристов. Все тесты на коронавирус отказались отрицательными.

Те, кто находился в санатории «Ливадия», сегодня покинули обсервацию. Жителей Татарстана организованно доставили по домам. Жителей Перми и Пензы забрали на автобусах, рассказала на брифинге пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Обсервация продолжается в санатории «Васильевский» и лагере «Заречье» в Татарстане.

