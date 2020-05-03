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Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в Татарстане

06:26, 03.05.2020
Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в Татарстане
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 3 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах ожидается туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +12°С до +17°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах прогнозируется +12—15°С.

Общество Татарстан
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