В Казани сотрудники ДПС помогли вернуться домой инвалиду с ДЦП

Фото: МВД по РТ

В Казани сотрудники ДПС помогли вернуться домой мужчине, инвалиду с ДЦП.

Как сообщает МВД республики, мужчину заметил водитель грузового автомобиля. Он сообщил инспекторам, что вдоль трассы в сторону деревни Макаровка Высокогорского района неуверенным шагом идет мужчина.

Инспекторы выехали на место, нашли у дороги молодого человека 1985 года рождения. Выяснилось, что он болен ДЦП с детства. Полицейские связались с его матерью, узнали адрес и доставили домой.

