Студентов КФУ не планируют привлекать к лечению больных COVID-19

Фото: Инна Серова

Студентов-медиков КФУ пока не планируют привлекать к лечению пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров.

По его словам, в этом году практику в медучреждениях должны пройти 165 студентов-медиков четвертого и пятого курсов. На практическую часть выделено 72 часа теории и 44 часа практики: стационар либо поликлиника. Но будут ли их привлекать к лечению пациентов с COVID, пока говорить рано.

«Какого-то предложения или заказа со стороны Минздрава республики о переориентации наших студентов на другие клиники не поступило. Это значит, что республиканские клиники достаточно обеспечены профессиональными кадрами и пока не нуждаются в подключении наших студентов», — отметил Гафуров в прямом эфире.

На «прямой связи» ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, как живут и учатся студенты Казанского федерального университета в условиях самоизоляции, как пандемия COVID-19 неожиданно поспособствовала развитию программ онлайн-обучения в главном вузе республики и как там собираются реализовать предложение Владимира Путина об увеличении количества бюджетных мест.

