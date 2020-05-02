Казанский ДСК одержал победу в номинации «Лучший проект 2019»
Казанский ДСК¹, входящий в группу компаний «Ак Барс Дом», одержал победу в номинации «Лучший проект 2019» по итогам участия в проекте Федерального центра компетенций (ФЦК) «Производительность труда и поддержка занятости»². Заслуженную награду КДСК получил за лучшие результаты на потоке изготовления железобетонных стеновых панелей линии Sommer.
По итогам участия в нацпроекте удалось увеличить:
- Производительность по заводу с 60000 куб. м до 90000 куб. м по основной продукции (панели для домов) в год;
- Дополнительную выручку для завода 12 млн в год благодаря созданию нового участка из высвобожденных людей в ходе проекта (девять человек);
- Объем производства в год, что дает дополнительную возможность построить около четырех домов в год.
Также удалось уменьшить незавершенные производства на пилотном участке и увеличить выработки по заводу. Такой результат впервые за 8 лет работы завода дал положительную EBITDA³.
Напомним, что в декабре 2019-го Казанский ДСК подвел общие итоги реализации пилотного проекта по оптимизации производственных процессов. В мероприятии участвовали представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), замминистра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.
Проект ФЦК на КДСК стартовал в июле 2019 года. Благодаря программе было найдено индивидуальное решение по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь. Среди мер оптимизации — более рациональная организация транспортировки, системы складирования, перепланировка участка, введение системы «5С» на рабочих местах и внедрение новых форм планирования и контроля — информационных центров.
Проект позволил компании повысить заработную плату операторам, снизить физическую нагрузку и улучшить условия труда, организовать место для приема пищи, обеспечить безопасность на рабочих местах.
Справка
¹ ООО «Казанский ДСК», входит в группу компаний ООО «Ак Барс Дом». Предприятие выпускает готовые домокомплекты, ЖБИ-изделия, бетон и цементный раствор, изделия по индивидуальным чертежам.
Тел.: (843) 205-59-79
² Срок реализации проекта: с июня по декабрь 2019 года, результаты за 6 мес. работы.
³ EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.
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