Казанский ДСК одержал победу в номинации «Лучший проект 2019»

Фото: пресс-служба «Ак Барс Дом»

Казанский ДСК¹, входящий в группу компаний «Ак Барс Дом», одержал победу в номинации «Лучший проект 2019» по итогам участия в проекте Федерального центра компетенций (ФЦК) «Производительность труда и поддержка занятости»². Заслуженную награду КДСК получил за лучшие результаты на потоке изготовления железобетонных стеновых панелей линии Sommer.

По итогам участия в нацпроекте удалось увеличить:

Производительность по заводу с 60000 куб. м до 90000 куб. м по основной продукции (панели для домов) в год;

Дополнительную выручку для завода 12 млн в год благодаря созданию нового участка из высвобожденных людей в ходе проекта (девять человек);

Объем производства в год, что дает дополнительную возможность построить около четырех домов в год.

Также удалось уменьшить незавершенные производства на пилотном участке и увеличить выработки по заводу. Такой результат впервые за 8 лет работы завода дал положительную EBITDA³.

Напомним, что в декабре 2019-го Казанский ДСК подвел общие итоги реализации пилотного проекта по оптимизации производственных процессов. В мероприятии участвовали представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), замминистра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Проект ФЦК на КДСК стартовал в июле 2019 года. Благодаря программе было найдено индивидуальное решение по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь. Среди мер оптимизации — более рациональная организация транспортировки, системы складирования, перепланировка участка, введение системы «5С» на рабочих местах и внедрение новых форм планирования и контроля — информационных центров.

Проект позволил компании повысить заработную плату операторам, снизить физическую нагрузку и улучшить условия труда, организовать место для приема пищи, обеспечить безопасность на рабочих местах.

Партнерский материал