В Саратовской области уволилась министр, разрешившая закупать маски по 400 рублей за штуку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с госзакупками. Учреждение регионального Минздрава, которым руководит ее муж, закупило медицинские маски по 425 рублей за штуку.

В четверг, 30 апреля, Горячева подала в отставку. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев утвердил соответствующее постановление.

Ранее «Саратовский аптечный склад», подведомственный Минздраву области, заключил контракт на поставку защитных средств на общую сумму в 43,36 млн рублей. Директором учреждения является муж экс-министра Сергей Горячев.

В Минздраве заявили, что договор расторгли, а директора склада отстранили от работы.