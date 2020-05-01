В Саратовской области уволилась министр, разрешившая закупать маски по 400 рублей за штуку
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с госзакупками. Учреждение регионального Минздрава, которым руководит ее муж, закупило медицинские маски по 425 рублей за штуку.
В четверг, 30 апреля, Горячева подала в отставку. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев утвердил соответствующее постановление.
Ранее «Саратовский аптечный склад», подведомственный Минздраву области, заключил контракт на поставку защитных средств на общую сумму в 43,36 млн рублей. Директором учреждения является муж экс-министра Сергей Горячев.
В Минздраве заявили, что договор расторгли, а директора склада отстранили от работы.ОбществоВластьМедицина
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