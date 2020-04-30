Минниханов ознакомился с работой «Газпром трансгаз Казань» в период пандемии коронавируса

Президент Татарстана Минниханов принял участие в селекторном совещании с территориальными подразделениями «Газпром трансгаз Казань». Он заслушал докклад о работе компании в период пандемии коронавируса.

Генеральный директор компании Рустем Усманов рассказал, что из 10 тысяч сотрудников на производстве ежедневно находятся 2 тысячи человек. Это работники аварийных служб, газовики, чьи обязанности связаны с выполнением задач, которые не могут быть решены дистанционно. Все остальные работают удаленно.

Он подчеркнул, что обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования остается приоритетным видом работы и работники компании регулярно посещают абонентов, соблюдая все необходимые меры безопасности.

«Своевременное обслуживание газового оборудования — гарантия безопасности населения», — приводит пресс-служба президента РТ слова Минниханов.

Кроме того, глава республики ознакомился с работой аварийно-диспетчерской службы ЭПУ «Казаньгоргаз». Он осмотрел спецтехнику и средства индивидуальной защиты, которыми снабжают газовиков.