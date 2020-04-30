Более 1 млн человек в мире выздоровели от COVID-19

Почти треть всех заболевших коронавирусом людей в мире выздоровели, приводит данные портал Worldometers.

Сейчас в мире зарегистрировано свыше 3,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них выздоровели уже более 1 млн человек, а скончались 228,8 тыс.

В настоящее время заражены и болеют около 2 млн человек.

Напомним, сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в республике заразились 823 человека. 83 из них выздоровели, один скончался.



За последние сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране количество заболевших достигло 106 498. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек.

