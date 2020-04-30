Главное о коронавирусе на 30 апреля: цифры и факты

По Татарстану — 71 новый случай

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.

28 человек госпитализированы в больницы, 43 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Пять случаев — завозные, 66 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (36) и Набережных Челнах (11).

Таким образом, всего в РТ заразились 823 человека. 83 из них выздоровели, один скончался. По количеству зараженных Татарстан занимает 14-е место среди 85 регионов России.

С сегодняшнего дня в списке электронных пропусков в Татарстане доступна новая цель: занятия спортом. Можно бегать, ездить на велосипеде и заниматься фитнесом на улице, но только с 5 до 7 часов утра.

Дачникам позволили выезжать на дачи не два, а четыре раза в неделю. Разрешено покидать дома с целью отъезда на дачи и лицам старше 65 лет.

Первого в Татарстане человека, умершего от COVID-19, хоронят с соблюдением всех мер безопасности.

По России — больше тысячи умерли

За последние сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 85 регионах. Всего в стране количество заболевших достигло 106 498. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек.



Также за весь период в России от коронавируса скончались 1 073 человека.

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

Сегодня стало известно, что в Амурской области из больницы сбежал житель Благовещенска, которому диагностировали COVID-19. За несколько дней, что его искали, он успел заразить всю свою семью, включая грудного малыша.

В Сызрани зарегистрирована вспышка заболевания в пансионате для инвалидов. Сегодня там нашли четырех новых заразившихся, всего болеют 29 постояльцев и шесть сотрудников.

На фасаде гостиницы «Космос» в Москве появилась надпись «Спасибо врачам!».

Больше всего заболевших в США, а умерших — в Европе

В мире коронавирусом нового типа на 11.400 (мск) заразились 3 196 445 человек, 211,2 тысячи умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Треть — 1,04 миллиона— приходится только на США. Затем по количеству заболевших идут Испания (236,8 тысячи), Италия (203,5 тысячи), Франция (166,5 тысяч), Великобритания (166,4 тысячи).

По количеству смертей лидируют европейские страны — Италия (27,6 тысячи), Великобритания (26 тысяч), Испания (24,2 тысячи), Франция (24 тысячи), и Нью-Йорк в США (18 тысяч).

В США от последствий коронавируса в один день умерли супруги, прожившие вместе 73 года. Мужу было 94 года, жене — 92. Они лежали в одной палате, медики сдвинули их кровати, чтобы они могли держаться за руки.

Анкара направила в США уже второй самолет с медицинским грузом для помощи в борьбе против коронавируса.

Эпидемия в Испании идет на спад: за сутки умерли 628 человек, это минимум за полтора последних месяца.

Дарья Пинегина