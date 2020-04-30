Генпрокуратура РФ взяла на контроль дело о сбежавшей в лес матери с двумя детьми

В Генеральной прокуратуре РФ начали контролировать ход проверки органов прокуратуры РТ, организованной в связи с информацией о сбежавшей в лес «от чипирования» женщины с двумя детьми.

Так, в ходе проверки правоохранители дадут правовую оценку органам системы профилактики работы с семьей, уточняет пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, с 5 апреля мать принудила 14-летнего и 12-летнего сыновей жить с ней в шалаше в лесном массиве на территории района почти две недели, «лишив их условий для нормального существования». В Следкоме добавляют, что первые два дня семья ела взятую из дома буханку хлеба и четыре луковицы, а когда эти запасы иссякли, женщина стала кормить детей сырыми листьями.

