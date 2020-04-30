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Стало известно, где пройдет первый участок Вознесенского тракта в Казани

12:14, 30.04.2020
Стало известно, где пройдет первый участок Вознесенского тракта в Казани
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Исполком Казани постановил подготовить проект планировки и межевания территории под строительство участка Вознесенского тракта.

В частности, речь идет об участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Документ следует утвердить в срок до 5 апреля 2021 года.

Вознесенский тракт — новая 10-километровая магистраль в Советском районе Казани, строительство которой запланировано новым генпланом города. Дорога протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и между улицами Минской и Закиева выйдет на М-7.

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