Защитник ЦСКА Марченко может перейти в «Салават Юлаев»

Защитник ЦСКА Алексей Марченко в нынешнее межсезонье может перейти в «Салават Юлаев», сообщил журналист Игорь Еронко в прямом эфире телеканала БСТ.

Контракт хоккеиста с армейским клубом заканчивается 30 апреля 2020 года и он становится неограниченно свободным агентом.

Марченко является олимпийским чемпионом вместе со сборной России и обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 матчей в регулярном первенстве, в которых набрал 21 (6+15) очков при показателе полезности «+29».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артемом Сергеевым.