В Челнах суд закрыл сауну, баню и магазин для рыболовов

В Набережных Челнах суд постановил остановить деятельность двух банных комплексов и магазина рыболовных принадлежностей.

Городская прокуратура потребовала закрыть сауну «Звезда», банный комплекс «Жара» и магазин «Рыбакам». По данным надзорного ведомства, все организации работали, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

«В ходе рейда сотрудниками полиции выявлено 2 банных комплекса и один непродовольственный магазин, продолжавших принимать посетителей во время режима изоляции», — передает пресс-служба прокуратуры.

Из сообщения следует, что сотрудников этих организаций оштрафовали за нарушение самоизоляции на суммы от 1 до 50 тысяч рублей.