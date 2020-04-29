В Казани произошел пожар в девятиэтажке

Фото: ГУ МЧС по РТ

Вечером в среду, 29 апреля, в Казани произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Портовой. Спасены восемь человек.

По данным республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19:17. Пожарные прибыли на место в 19:25.

Самостоятельно эвакуировались 45 человек, в том числе 18 детей. Однако с этажей выше седьмого, где и произошел пожар, пришлось выводить восемь жильцов, среди которых трое детей.

Открытое горение было ликвидировано в 19:24.