В Казани произошел пожар в девятиэтажке
Вечером в среду, 29 апреля, в Казани произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Портовой. Спасены восемь человек.
По данным республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19:17. Пожарные прибыли на место в 19:25.
Самостоятельно эвакуировались 45 человек, в том числе 18 детей. Однако с этажей выше седьмого, где и произошел пожар, пришлось выводить восемь жильцов, среди которых трое детей.
Открытое горение было ликвидировано в 19:24.Происшествия Татарстан
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