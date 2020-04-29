В Минздраве РФ сообщили о снижении темпов заболеваемости COVID-19

Прирост новых случаев снижается, но о выходе России на плато говорить пока рано. Однако ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденция к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», — передает «РИА Новости» слова эксперта.

Напомним, в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приблизилось к сотне тысяч. За последние сутки зарегистрировано 5 841 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах.



Общее число заразившихся достигло 99 399 человек. За весь период в 972 случаях зафиксирован летальный исход. Выздоровело 10 286 человек.

