Задолженность казанцев за коммунальные услуги превысила 3 млрд рублей

В Казани сумма задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на 1 апреля составила 3 млрд 765 млн рублей.

Из них за жилищные услуги жители столицы Татарстана задолжали 1,1 млрд рублей, за коммунальные услуги — 1,8 млрд рублей. По графе «капитальный ремонт» сумма долга по городу составила 182 млн рублей.

Как отметили в исполкоме города, финансово отопительный год завершается только в начале июня и в мае поставщики выставят свои счета за апрель. Поэтому потребители оплатят счета за отопление до конца мая и уже в июне управляющие компании должны завершить оплату отопительного периода, сообщили в мэрии Казани.

Ранее правительство запретило начислять пени при оплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

