На спрятавшую детей в лесу «от чипирования» мать завели дело по двум статьям

Буханка хлеба и четыре луковицы

Татарстан потрясла история о том, как в Лениногорском районе мать с двумя сыновьями-подростками сбежала в лес, опасаясь «массового чипирования» россиян.

По данным прокуратуры, с 5 апреля мать принудила 14-летнего и 12-летнего сыновей жить с ней в шалаше в лесном массиве на территории района почти две недели, «лишив их условий для нормального существования». В Следкоме добавляют, что первые два дня семья ела взятую из дома буханку хлеба и четыре луковицы, а когда эти запасы иссякли, женщина стала кормить детей сырыми листьями.

Подростки выдержали почти две недели. Но 18 апреля старший сын, пока мать спала, вышел из леса, встретил работавших неподалеку нефтяников и попросил о помощи. Те сразу же сообщили о детях в полицию. В тот же день истощенных подростков госпитализировали в детский стационар Лениногорской ЦРБ, где у них диагностировали астенический синдром и недостаточность питания.

Истощенных подростков госпитализировали в детский стационар Лениногорской ЦРБ. Фото vk.com

Сразу две уголовные статьи

«Реальному времени» стало известно, что 24 апреля СК возбудил в отношении матери уголовное дело сразу по двум статьям — ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Лениногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование.



«В результате действий указанной гражданки ее дети, находящиеся в беспомощном состоянии в силу малолетнего возраста и в материальной зависимости от нее, остались без пищи, тепла и элементарных средств гигиены на длительный срок», — сообщили в прокуратуре.



Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев, будет поставлен вопрос о лишении матери родительских прав.

«Вопрос о лишении либо ограничении родительских прав будет решаться прокуратурой города по итогам расследования уголовного дела», — сказал он.

К поиску подключили весь Татарстан

Семья пропала 5 апреля, на следующий же день к поиску пропавших детей и их матери подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Сообщение о пропаже людей публиковали и некоторые республиканские СМИ, было оно растиражировано и в пабликах во «ВКонтакте». 18 апреля в сообщении о поиске детей появилась долгожданная отметка: «Найдены. Живы».

Раскрывать обстоятельства того, как нашли семью, поисковики не стали, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.

Дарья Пинегина