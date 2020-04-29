Эксперты оценили влияние дистанционного обучения на образование в России

Эксперты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС выяснили, как дистанционное обучение при режиме самоизоляции может сказаться на качестве российского образования, если она продлится более 3—6 месяцев.

Так, в большей степени переход на «дистанционку» может оказать влияние на результаты детей, которые готовятся пойти в первый класс, а также на учащихся 1—3-х классов начальной школы.

Как объяснили специалисты, это связано с тем, что в данный период в силу возрастных и психоэмоциональных особенностей для формирования грамотности детям нужен контакт с учителем, который возможен пока лишь в видеоформате.

Также могут ухудшиться результаты учеников 4—8-х и 10-х классов из-за отсутствия очных занятий и общего снижения мотивации. Однако ситуация улучшится в начале следующего учебного года, уверяют эксперты.

Переход на «дистанционку» меньше всего окажет влияние на учеников выпускных классов. Доля учащихся, верно выполнивших 60% и более заданий ЕГЭ в условиях пандемии скорее увеличится, нежели уменьшится, считают специалисты.

Как подчеркнули эксперты, если режим самоизоляции продлят до осени текущего года, у школьников останется достаточно времени, чтобы подготовиться к экзаменам, и ухудшения результатов в 2021 году не будет, пишет RT.

Ранее опрос показал, как родители относятся к организации дистанционного обучения.